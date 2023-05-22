Дьявол в деталях: как на банкнотах с Елизаветой II оказалось изображение Сатаны

Жители Канады разглядели на купюрах с покойной британской королевой «дьявольский лик».

Историки и нумизматы до сих пор спорят о том, как на канадских банкнотах середины прошлого века с изображением британской королевы Елизаветы II оказалось изображение Сатаны.

«Дьявольские» доллары были выпущены в обращение в 1954 году, вскоре после восшествия на престол Елизаветы II. Новые денежные знаки должны были постепенно заменить банкноты 1937 года с изображением короля Георга VI.

Почти сразу после появления новых купюр жители Канады разглядели на них «лик дьявола», искусно замаскированный в волосах монарха. Набожные граждане сообщили об этом в банк, после чего правительство выпустило новые банкноты с исправленной прической Елизаветы II.

При этом «дьявольская» купюра в тысячу долларов еще долго имела хождение из-за своего крупного номинала. Часть экспертов полагает, что художник намеренно спрятал изображение Сатаны в волосах королевы.

Другие считают, что «лик дьявола» на купюрах — всего лишь оптический обман. В свою очередь многие канадцы уверены, что «дьявольские» банкноты приносят счастье и богатство: многие хранят их дома или в кошельках как талисманы.

Среди нумизматов ставшие большой редкостью купюры также весьма ценятся. Например, банкноту номиналом в 100 долларов с «головой дьявола» сегодня можно купить не менее чем за 350 долларов США.

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