Умер спикер заксобрания Омской области Владимир Варнавский

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 14 0

Ему было 76 лет.

Умер спикер заксобрания Омской области Владимир Варнавский

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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В Омской области в возрасте 76 лет скончался бессменный председатель Законодательного собрания Владимир Варнавский. О его гибели сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

«Владимир Алексеевич всю жизнь работал на благо жителей Омской области. Его дела будут жить всегда в сердцах жителей региона. Это большая утрата для всех нас», — написал глава региона.

Владимир Варнавский родился в 1947 году в Омске. С 1944 года являлся советским и российским государственным, политическим деятелем, бессменным председателем законодательного собрания Омской области.

Причина смерти не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер заслуженный художник России Сергей Воржев.

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