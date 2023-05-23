«Этого мало»: Боррель заявил о начале обучения летчиков ВСУ пилотированию F-16

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Боррель: обучение украинских летчиков пилотированию F-16 уже началось

Фото, видео: www.globallookpress.com / U.S. Army; 5-tv.ru

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Дипломат также призвал Брюссель нарастить объемы помощи Киеву.

Обучение украинских летчиков пилотированию F-16 уже началось. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Он добавил, что в целом в Евросоюзе подготовили 15 тысяч украинских военнослужащих. И еще столько же проходит обучение сейчас.

Но, по словам Борреля, этого мало, и Киев постоянно нуждается в дополнительной помощи.

«Поддержка Украины должна продолжаться, должна увеличиваться. Нужно увеличивать поставки систем ПВО, именно они позволят изменить ситуацию на поле битвы. Это критически важно. И я объясняю и готов объяснять всем министрам, насколько важно снабжать Украину ракетами и снарядами», — сказал дипломат.

Боррель также высказался о положении Сербии на фоне украинского конфликта. По его словам, тесные связи Белграда с Москвой, а также отказ от антироссийских санкций, несовместимы с желанием присоединиться к Евросоюзу.

Сербия получила статус кандидата в 2012 году. А само вступление в ЕС намечалось на 2026-й. Но вот теперь в этом есть большие сомнения.

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