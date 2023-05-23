Появилось фото подростка, пытавшегося зарезать одноклассницу под Волгоградом
Молодой человек никак не комментирует свои действия.
Фото: Алеев Егор / ТАСС
Появилась фотография подростка из Волгоградской области, который попытался перерезать горло своей однокласснице. Эксклюзивный снимок появился в распоряжении 5-tv.ru.
Молодой человек не смог объяснить мотивы своего поступка. Отмечается, что своим поведением школьник никак не выдавал намерений.
Пострадавшая уже находится дома. На ее шее медики зафиксировали небольшую резаную рану. Жизни девушки ничто не угрожает. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства инцидента.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Алтае мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика на глазах его матери. По словам источника, мать пошла в баню со своим старшим сыном от другого мужчины. Зашедший затем отчим надругался над мальчиком.
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