Появилось фото подростка, пытавшегося зарезать одноклассницу под Волгоградом

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Алексей Панков
Алексей Панков Эксклюзив 3 676 0

Молодой человек никак не комментирует свои действия.

Появилось фото подростка, пытавшегося зарезать одноклассницу под Волгоградом

Фото: Алеев Егор / ТАСС

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Появилась фотография подростка из Волгоградской области, который попытался перерезать горло своей однокласснице. Эксклюзивный снимок появился в распоряжении 5-tv.ru.

Молодой человек не смог объяснить мотивы своего поступка. Отмечается, что своим поведением школьник никак не выдавал намерений.

5-tv.ru

Пострадавшая уже находится дома. На ее шее медики зафиксировали небольшую резаную рану. Жизни девушки ничто не угрожает. Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства инцидента.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Алтае мужчина изнасиловал 13-летнего мальчика на глазах его матери. По словам источника, мать пошла в баню со своим старшим сыном от другого мужчины. Зашедший затем отчим надругался над мальчиком.

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