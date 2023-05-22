«Отгоняли всех»: назван предполагаемый виновный в сожжении мальчика в Раменском

Оказалось, что местные жители давно пытались уберечь несовершеннолетних от аварийной и небезопасной территории. Но один из подростков устроил там самоуправление.

Жительница Раменского назвала виновника страшной трагедии, в результате которой несовершеннолетний мальчик заживо сгорел в сарае. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru девушка рассказала, что совместно с другими жителями города давно пыталась уберечь детей от злополучного места. Но один из подростков незадолго до случившегося вскрыл все запертые строения, что и спровоцировало трагедию.

Как пояснила местная жительница, виновником трагедии она считает некого Станислава (имя изменено). Совершеннолетний парень, несмотря на усилия горожан, начал вскрывать все постройки на территории. Хотя жители всячески уберегали детей от заброшенной территории.

«Мы с этой территории наоборот пытались отгонять всех детей на случай того, чтобы не поранились, потому что территория была аварийной», — пояснила девушка.

Но в один день Станислав решил устроить самоуправление, он начал расшатывать некоторые строения, обвалил беседку. Увидев, что постройки открыты, появился свободный доступ к ним, несовершеннолетние решили исследовать их и, видимо, порезвиться там. В результате, вероятно, случился конфликт, который и привел к гибели мальчика.

«Видно в этой игре произошел какой-то спор, из-за чего все это произошло. То есть я считаю, что если бы этот Станислав не показал детям территорию, что она стала не нужной, ничего этого бы не случилось», — подытожила она.

Жуткая трагедия произошла на днях в подмосковном Раменском. Загорелась одна из построек на заброшенной территории. В ней в тот момент находился 11-летний мальчик. Пожарные достаточно быстро потушили огонь, но спасти ребенка не удалось.

Что произошло в тот роковой день, как мальчик оказался в сарае и кто к этому причастен, теперь будут разбираться следователи. Уже возбуждено уголовное дело, а прокуратура контролирует ход его расследования.

Ранее 5-tv.ru публиковал жуткие фото с места гибели мальчика в Раменском.