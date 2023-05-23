Путин наградил директора Музея Победы Школьника орденом Александра Невского

Глава РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского директора Музея Победы Александра Школьника. Награду он вручил ему в рамках торжественной церемонии в Кремле.

В своей благодарственной речи Школьник отметил, что для него награждение орденом — большая честь. Он назвал ее оценкой не только своей работы, но и труда всего коллектива московского музея. Он отметил, что все российские военно-исторические музей стоят на защите исторической правды.

«Мы все стояли стоим и будем стоять на защите исторической правды», — прокомментировал он.

23 мая в Екатерининском зале Кремля прошло вручение государственных наград. На мероприятие были приглашены более 30 человек, в том числе, участники спецоперации.