Рюмин рассказал о ключевых векторах сотрудничества электросетевых компаний двух стран на Российско-Китайском бизнес-форуме

Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин принял участие в Российско-Китайском бизнес-форуме в Шанхае, где рассказал о кооперации с местными компаниями, а также поддержке тех проектов, которые настроенные на рост двусторонней торговли.

Примечательно, что энергосистемы России и Китая соединяют три линии электропередачи 110, 220 и 500 кВ. Именно в этой цепочке поставок и задействованы «Россети» и Государственная электросетевая корпорация Китая.

Рюмин напомнил, что за последние несколько лет был зафиксирован стабильный рост перетоков из РФ в КНР. Например, только в 2022 году объем поставок электроэнергии из России достиг рекордного значения в 4,7 миллиарда кВт ч, что в полтора раза превышает уровень 2019 года.

«Для электросетевого комплекса РФ разворот на восток означает перефокусировку инвестиций. Около 40% инвестпрограммы Группы „Россети“ на 2023–2024 годы связано с проектами в Сибири и на Дальнем Востоке. Конечно, речь идет, в том числе о решении внутрироссийских задач. Но своевременное развитие сети, ее надежное функционирование играют также ключевую роль в реализации стратегических инициатив, нацеленных на рост двустороннего товарооборота с КНР», — заявил Рюмин.

По его словам, компания «Россети» завершила мероприятия по электроснабжению нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», а также обеспечила технологическое присоединение к сети объектов газопровода «Сила Сибири» в Якутии и Амурской области. Сейчас главной целью является развитие Восточного полигона железных дорог. Более того, промышленные площадки, созданные совместно с КНР, активно снабжаются электричеством. Важный пример — Амурский газохимический комплекс, совместное предприятие компаний СИБУР и Sinopec.

Собственно, в энергетической отрасли тоже существуют возможности для кооперации с Китаем. На данный момент важными задачами являются обмен опытом и взаимодействие по темам, связанным с энергопереходом, внедрением IT-технологий, защитой от цифровых угроз.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как «Россети» открыли три новых энергообъекта в Петербурге.