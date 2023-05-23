Особый член НАТО: на каких условиях Запад передаст Украине истребители F-16

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Военный аналитик Михайлов: Запад даст Украине статус особого члена НАТО для поставки F-16

Особый член НАТО: на каких условиях Запад передаст Украине истребители F-16

Фото: Reuters / LUKASZ GLOWALA

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США не заинтересованы в том, чтобы на Украине падали и горели именно американские истребители.

Запад может предоставить Украине статус особого члена НАТО, чтобы поставить ей истребители F-16. Такое мнение в комментарии URA.RU высказал военный аналитик Александр Михайлов.

Он считает, что особый статус будет предусматривать равноправное членство Украины в альянсе в случае военного конфликта на ее территории.

«Они официально заявят, что часть Украины, которая неподконтрольна Российской Федерации, переходит в состав НАТО, чтобы заморозить конфликт. И только после этого будут поставлять американские вооружения, зная, что по ним не будет бить ни российская авиация, ни российские системы ПВО и ПРО», — пояснил Михайлов.

По его мнению, США не заинтересованы в том, чтобы на Украине падали и горели именно американские F-16. Поэтому они будут настаивать на поставках Киеву истребителей от европейских стран.

«Если они и решат поставлять, то будут давить на европейских партнеров, чтобы всегда можно было потом сказать своим военно-техническим партнерам, которые покупают у них вооружение, что это европейцы за 20-30 лет плохо обслуживали самолеты, вот они и падают. Они перевалят ответственность на армии стран Европы», — заключил эксперт.

В Госдепе ранее заявили, что поставки Киеву истребителей F-16 и обучение украинских летчиков — приоритет для США. В ведомстве добавили, что не поощряют удары с помощью этих самолетов по целям внутри России, поэтому ответственность за подобные действия будет полностью нести Украина.

Издание Military Watch Magazine на днях вышло с публикацией о том, что репутация F-16 может сильно упасть в ходе боевых действий против российских сил на Украине. Эксперты журнала напомнили, что этот однодвигательный истребитель, разработанный в 1970 годах, не обладает технологиям малозаметности и поэтому не сможет противостоять таким машинам, как Су-35, МиГ-31 и Су-57.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Европа затягивает передачу F-16 Украине.

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