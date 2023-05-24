Три человека погибли в результате взрыва понтонного ящика в Ленобласти

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 36 0

ЧП случилось во время проведения сварочных работ.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Три человека скончались во Всеволожском районе Ленинградской области в результате взрыва понтонного ящика на предприятии ООО «ДИДАЛ СК». Об этом губернатор региона Александр Дрозденко сообщил в своем Telegram-канале.

В публикации уточняется, что инцидент произошел во время проводимых сварочных работ. По словам Дрозденко, были нарушены технологии работы, а также техника безопасности. Подробные обстоятельства устанавливаются.

«Три человека погибли на месте», — написал губернатор Ленобласти.

Дрозденко добавил, что в результате произошедшего пострадали двое человек. Они были госпитализированы в местное медицинское учреждение. В больнице им оказывается вся необходимая помощь.

«Известиям» удалось узнать, что состояние пострадавших расценивается как тяжелое. Один из них был в экстренном порядке направлен на операцию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Один человек погиб при взрыве на газопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе.

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