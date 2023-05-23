Путин: до УССР никакой Украины в истории человечества не было

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 92 0

Глава государства напомнил исторический факт о том, что Незалежную создала Советская Россия.

Фото, видео: www.globallookpress.com /Lev Radin; 5-tv.ru

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Украину создала советская власть, до этого такой страны в истории человечества не существовало. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным.

Юрист показал главе государства копию французской карты, составленной в XVII веке при короле Людовике XIV. На ней территория нынешней Украины обозначена как земли Речи Посполитой, Казакии и Московского царства.

«Мы знаем, что эти земли входили в состав Речи Посполитой, а потом попросились в состав Московского царства, вот и все. А уже потом, после Октябрьской революции, начали образовываться всякие квазигосударственные образования, и советская власть создала Советскую Украину, это хорошо известно. До этого никакой Украины не было в истории человечества», — отметил глава государства после осмотра карты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин назвал причину начала специальной военной операции в Донбассе.

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