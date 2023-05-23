Путин объяснил, зачем Россия начала специальную военную операцию в Донбассе

Страна будет делать все, чтобы защитить свой народ и остановить конфликт в Донбассе, продолжающийся уже девять лет.

Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить ту войну, которая ведется против русского народа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на вручении наград в Екатерининском зале Кремля.

Глава государства отметил, что жители Донбасса в течение девяти лет отражали нападения и жили в вечном страхе под обстрелами. И против этих людей, отметил президент, «враг нашего народа» ведет войну.

«Нам часто говорят, что „Россия начала какую-то войну“. Нет! Россия с помощью СВО пытается прекратить войну, которую ведут против нас», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что российские военнослужащие продолжат защищать жителей Донбасса и свою Родину, а Россия будет делать для этого все. Произошедшее накануне нападение украинских террористов на Белгородскую область доказало, что продолжать специальную военную операцию необходимо, чтобы предотвратить подобные атаки в дальнейшем. Такое мнение выразили в Кремле.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Власти ДНР и ЛНР обратились за помощью в связи с участившимися атаками со стороны украинских боевиков, которые не давали местным жителям покоя последние девять лет.

Урегулировать конфликт путем дипломатии украинские власти не захотели, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. В ответ на это США, страны ЕС и НАТО фактически объявили России войну, представив ее миротворческую миссию как «вторжение».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белгородской области боевиков Украины заблокировали и разгромили.