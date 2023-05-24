Модель Карина Бауман умерла от анорексии в возрасте 35 лет

Израильская модель Карина Бауман скончалась от анорексии в возрасте 35 лет в Тель-Авиве. Об этом сообщает новостной сайт Ynet.

Издание пишет, что модель начала худеть 13 лет назад, поскольку ей «не нравилось ее тело». Уже в 23 года она начала регулярно болеть и находилась под постоянным наблюдением врачей. Два года назад вес Бауман достиг критических 24 килограммов. К этому времени она превратилась в глубокую старуху — кожа покрылась морщинами, волосы поседели, она уже не могла вести привычный образ жизни и самостоятельно передвигаться.

Еще год назад модель решила прекратить лечение в реабилитационной клинике, так как оно не приносило результатов. В прощальном письме матери Бауман написала, что устала бороться с болезнью и эмоциональными переживаниями.

В ночь с воскресенья на понедельник модель госпитализировали в отделение интенсивной терапии больницы в Тель-Авиве. Причиной стало ухудшение состояния из-за сильной пневмонии, которая привела к системному коллапсу. Врачи не смогли спасти девушку.

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