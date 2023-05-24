Боррель перепутал Белгород и Белград

Оказалось, глава Евродипломатии плохо ориентируется в восточной Европе.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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О том как все-таки далеко находится Европа от реалий российско-украинского конфликта, наглядно продемонстрировал тот, кто должен в этом разбираться получше других.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель перепутал Белгород с Белградом. На пресс-конференции его спросили, как он относится к атаке на российский регион и 76-летний дипломат ничего не понял. «Откуда русские в Белграде?» — спросил он свою помощницу. Она пыталась ему объяснить, что речь идет о другом городе, но Боррель на вопрос внятного ответа так и не дал.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден перепутал Трампа с Обамой.

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