«Уже нагулялись»: эксперт сообщил, как безопасно сэкономить на путешествии

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 35 0

В Российском союзе туриндустрии призвали покупать базовые туры без допуслуг для экономии

«Уже нагулялись»: эксперт сообщил, как безопасно сэкономить на путешествии

Фото: www.globallookpress.com / Aleksander Lyskin

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Иногда правильный выбор времени и даты поездки могут повлиять на весь отпуск в целом.

Стоимость туристических туров заметно опускается с конца мая до июня, потому что проживание в отелях существенно дешевеет. Об этом сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с URA.RU.

«Нужно понимать, что с 1 октября цена на средства размещения повсеместно дешевеет на 10-15%, если не горит поездка. После высокого майского сезона очень серьезно проседают цены. Дети еще готовятся к экзаменам, взрослые уже нагулялись», — заявил он.

По словам Барзыкина, различия между концом мая и июнем почти незаметно, при этом «цены очень привлекательные». Однако самый лакомый период — время между августом и сентябрем, потому что у детей начинается учеба.

Эксперт отметил, что путешественникам из России лучше покупать стандартное наполнение тура, а все дополнительные предложения можно взять уже непосредственно в самой поездке. Этот принцип Барзыкин обосновал тем, что от 25 до 60% затрат занимает именно перевозка. Все услуги по типу экскурсий и трансферов туристы могут купить уже на месте.

Ранее 5-tv.ru отмечал, что иностранцы стали приезжать в Россию на 17% чаще.

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