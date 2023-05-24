Управляющий баром поделился подробностями о потасовке с участием лидера «Зверей»

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Управляющий баром заявил об отсутствии претензий к Роме Зверю после потасовки

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Майшев; ВКонтакте / ЧП ЖИЗНЬ ТОЛЬЯТТИ; 5-tv.ru

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Гости заведения «хорошо отдохнули» и, видимо, надолго запомнят необычные посиделки.

Потасовка, завязавшаяся между посетителем паба и лидером группы «Звери» Романом Билыком, произошла внезапно. Об этом сообщил управляющий заведением. Он отметил, что участники инцидента и руководство бара не имеют претензий друг к другу.

«Пришли (Рома Зверь с компанией. — Прим. ред.) как гости, произошел конфликт между гостями, персонал разнял. Все произошло внезапно. Второго молодого человека никто не знал, он, похоже, был в первый раз. Эти ребята хорошо отдохнули», — объяснил представитель паба в беседе с ИА Регнум.

Как ранее рассказал директор группы Максим Гну, причиной ссоры стала неуместная навязчивость определенных гостей. Они стали настойчиво просить фото с музыкантом. До начала конфликта Билык вежливо отказывал отдыхающим, однако те не унимались.

Сама потасовка случилась в одном из самарских баров. Свидетели конфликта отмечали, что в заведение певец прибыл в нетрезвом состоянии. Сначала между ним и компанией гостей началась словесная перепалка, а потом отдыхающие чуть не подрались на улице. Видео с конфликтом попало в социальные сети.

Ранее 5-tv.ru сообщал, из-за какой переписки с Волочковой ее бывший избил жену.

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Управляющий баром поделился подробностями о потасовке с участием лидера «Зверей»

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