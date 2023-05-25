«Просто катастрофа!» — на юг России обрушились грозовые ливни

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На Ставрополь обрушились мощные грозовые ливни

Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

В некоторых районах легковушки и вовсе уходят под воду.

Регионы юга России переживают последствия мощных грозовых ливней. По улицам несутся бурлящие потоки, которые сносят все на своем пути. Подтоплены первые этажи домов, ветер валит деревья и крушит рекламные конструкции. Некоторые районы остались без света из-за обрыва проводов. О разгуле стихии — корреспондент Мария Зверева.

Буквально за несколько часов Ставрополь оказался под водой. На город обрушилась буря — гроза, сильный ветер и не прекращающийся ливень. Многие районы города затоплены — ливневая канализация не справилась — машины в прямом смысле плывут по улицам.

«Просто катастрофа!» — восклицает местная жительница.

В некоторых районах легковушки и вовсе уходят под воду. Автолюбители не сдаются и спасают имущество из последних сил.

В многоэтажках не выдержали двери — вода хлынула в подъезды. И крыши домов продавило под тяжестью осадков — водопад обрушился на жильцов сквозь этажи по лестницам и пролетам.

Несмотря на то, что льет как из ведра, в этих домах пока есть свет. В других районах Ставрополя без электричества остались более полутора тысяч квартир и домов. На проводах висят не то что ветки — целые деревья! Снесло даже некоторые постройки.

Сейчас ураган уже пошел на спад, но вода все еще стоит на улицах города.

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