ФСИН передала тюрьму «Кресты» в Петербурге госкомпании «ДОМ. РФ»

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УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области исполнил распоряжение Росимущества.

ФСИН передала тюрьму «Кресты» в Петербурге госкомпании «ДОМ. РФ»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Участок и 24 объекта недвижимости комплекса старой петербургской тюрьмы «Кресты» переданы акционерному обществу «ДОМ. РФ». Об этом сообщили в УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«В настоящее время прекращена государственная регистрация права постоянного (бессрочного) пользования ФКУ КП-8 УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области на земельный участок и право оперативного управления на расположенные на нем 24 объекта недвижимого имущества», — говорится в сообщении.

Комплекс расположен в Санкт-Петербурге по адресу Арсенальная набережная, дом 7. Уточняется, что решение о смене владельца было принято правительственной комиссией и Росимуществом.

Ранее стало известно, что бывшую тюрьму «Кресты» планируют выставить на торги. Аукцион должен пройти во второй половине 2023 года. С молотка уйдет территория в 3,9 гектара и два здания следственного изолятора в форме крестов.

Известно, что комплекс зданий не используется по назначению уже несколько лет. В декабре 2017 года в Колпино было отстроено новое здание — комплекс «Кресты-2». Бывшую тюрьму на Арсенальной площади ждет реставрация — по оценкам экспертов, работы займут около пяти лет. Ожидается, что историческую часть «Крестов» сносить не будут.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что музей легендарного изолятора «Кресты» переехал в новое здание.

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