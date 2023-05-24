Вооруженные силы Украины скапливают бронетехнику и вооружение в районе города Часов Яр. Туда также прибывают новые отряды боевиков. Об этом в своем Telegram канале предупредил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко.

Он предполагает, что, исходя из последних действий террористов, их замысел в том, чтобы ударить по флангам наших подразделений, находящихся в Артемовске.

Марочко также отмечал, что украинское командование практически ежедневно пытается прорвать оборону ВС под Артемовском и Соледаром. Но все попытки заканчиваются для укробоевиков провалом.

Город Артемовск (Бахмут) военнослужащие России освободили ночью 21 мая. Сражение за этот город стало одним из самых масштабных за время проведения спецоперации.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

10 октября, после теракта, совершенного украинскими террористами на Крымском мосту, Россия начала наносить ответные удары по объектам инфраструктуры Незалежной. Президент РФ Владимир Путин неоднократно предупреждал преступный киевский режим о том, что ответ на теракты, совершенные боевиками в России, будет неотвратимым.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Киев перешел к террористическим методам после поражения в Артемовске.