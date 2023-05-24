Тсс! Россиян начнут штрафовать за шум по-новому?

Сейчас регионы определяют время на тишину сами.

Для россиян могут ввести новые штрафы за нарушение тишины днем. С предложением выступили в правительстве.

Авторы считают, что в стране пора ввести единый «стандарт тишины». Вопрос обострился с началом пандемии, когда многие перешли на удаленку.

Сейчас регионы определяют время на тишину сами. В большинстве городов это касается только ночных часов.

Теперь же, по примеру Москвы и Петербурга, перерыв от громких звуков хотят назначить и в светлое время, чтобы отдохнуть от ремонта за стеной, например. Или дать возможность выспаться детям.