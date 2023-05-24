Патрушев: курс Запада вынуждает создать архитектуру международной безопасности

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Секретарь Совбеза РФ выступил на встрече высоких представителей по вопросам безопасности в Подмосковье.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Разрушительный курс Запада диктует необходимость создания единой архитектуры международной безопасности. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на пленарном заседании XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«В условиях курса Запада на разрушение основополагающих норм и ценностей как никогда возрастает необходимость выработки объединительной повестки, направленной на социально-экономическое развитие всех без исключения государств и построение единой и неделимой архитектуры международной безопасности», — подчеркнул Патрушев.

Он выразил уверенность, что на предстоящих пленарных сессиях и круглых столах будут выработаны подходы к обеспечению безопасности, которые будут востребованы как на национальном, так и на международном уровнях.

Международная встреча представителей по вопросам безопасности проходит в Подмосковье с 23 по 25 мая. В ней принимают участие 112 делегаций во главе с секретарями совбезов, помощниками и советниками глав государств по вопросам национальной безопасности, а также министрами, руководителями спецслужб и представителями международных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин поприветствовал в видеообращении участников XI Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

+16° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
80.17
0.23 86.55
0.05
Лакомка или стаканчик: какое вы мороженое по знаку зодиака

Последние новости

12:51
SHAMAN сыграл свадьбу с сотней поклонниц в новом клипе на песню «Мед»
12:48
«Скорбное бесчувствие»: почему Диана Гурцкая не плакала на прощании с мужем
12:47
Мир не имеет границ: ученые обнаружили новую планету
12:45
Протаранил фуру: страшное ДТП произошло в Москве на МКАД
12:41
Ушли и не вернулись: продолжаются поиски пропавших на Эльбрусе туристов
12:36
Песков сообщил о согласовании дат визита Путина в Китай

Сейчас читают

Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу
Подполковник Марочко раскрыл, как ВСУ могут прорвать оборону в Запорожской области
Кому выгодна смерть Залужного и зачем его было «прятаться»?
«Мы погибли!» — друг семьи рассказал о состоянии Дианы Гурцкая после смерти мужа

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023