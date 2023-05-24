Минэнерго: в России не планируется запрет на экспорт бензина

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Полина Трегубова
Полина Трегубова 30 0

Несмотря на глобальный кризис, подобные инициативы не рассматриваются в принципе.

Минэнерго: в России не планируется запрет на экспорт бензина

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Serge

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Руководитель Минэнерго России Николай Шульгинов сообщил, что министерство не рассматривает запрет экспорта бензина. Есть обсуждения только о том, что он снизится. Об этом государственный деятель заявил во время выступления на Евразийском экономическом форуме.

«Это не так. Да, в последние время наблюдали рост цен на моторные топлива на бирже, но в последнюю неделю этот рост сократился. И слово „запрет“ мы не упоминаем, мы говорим про ограничение», — отметил глава ведомства.

Шульгинов также добавил, что Минэнерго регулярно дает рекомендации российским компаниям по наращиванию предложения и ограничению экспорта, его снижению.

Вчера агентство Reuters, ссылаясь на источники, написало о возможном рассмотрении российским правительством введения запрета на экспорт бензина для того чтобы на внутреннем рынке предотвратить дефицит топлива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Япония признала российское голубое топливо жизненно важным для страны.

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