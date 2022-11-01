Поддайте газу: Япония признала российское голубое топливо жизненно важным для страны

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Япония надеется остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-1»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

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Правительство уже призвало население готовиться к самой суровой зиме.

Япония признала поставки газа из России жизненно важными для себя. Правительство страны уже призвало население готовиться к самой суровой зиме. А параллельно прорабатывает возможность остаться в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» даже вопреки антироссийским санкциям.

Не лучше ситуация в Европе. Катар, на который так рассчитывали в ЕС, пригрозил не отправлять Европе свой газ, если Брюссель введет потолок цен на российской топливо.

Тем временем Великобританию энергокризис уже загнал в финансовую яму. Премьер-министр Риши Сунак заявил, что намерен повысить налоги всем гражданам, чтобы восполнить бюджет государства. Деньги в стране просто закончились, в том числе из-за программы по оплате счетов за электроэнергию, на которую власти потратили бешеные суммы. Сейчас в казне не хватает 50 миллиардов фунтов. И заполнить дыру просто сократив расходы Британия уже не в состоянии.

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