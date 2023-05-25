Флагманская розница «Столото» запустила франшизу для малого и среднего бизнеса

Флагманская розничная сеть «Столото» под названием «Лотереи Москвы» запустила бесплатную франшизу для владельцев среднего и малого бизнеса. Благодаря проекту «Лотодилер» они смогут, не прилагая дополнительных усилий и без вложения денежных средств, продавать лотерейные билеты.

Проект не только позволит продавцам увеличить доходы и средний чек, расширив ассортимент их торговых точек, но и увеличит количество точек продаж, в которых можно приобрети билеты лотерей, распространяемых «Столото», и получить по ним выигрыши. Чтобы начать продавать лотерейные билеты, достаточно зарегистрироваться в приложении «Лотодилер» и пройти в нем обучение — все необходимые материалы уже есть в мобильном приложении, а для работы с документами предусмотрен электронный документооборот.

Кроме того, приложение позволит отслеживать всю аналитику и продажи, а также следить за новостями лотерейного сегмента. Для участия в проекте не нужны вложения, стартовые взносы или уплата роялти. Для продажи лотерейных билетов предпринимателю также не потребуются ни касса, ни эквайринг — все процессы будут обеспечены на стороне «Лотерей Москвы». Все фискальные операции будут осуществляться через смартфон, который благодаря приложению подключается к кассе «Лотерей Москвы», через которую осуществляется фискализация. Кроме того, «Лотереи Москвы» поставят лотерейные билеты на точку продаж и расходы на доставку возьмут на себя, а также бесплатно предоставят все необходимые маркетинговые и рекламные материалы для точки продаж.

Гендиректор флагманской розничной сети «Столото» Виктор Луканин отметил, что проект откроет возможности продаж билетов лотерей, распространяемых «Столото», не только для федеральных ритейлеров, но и для небольших магазинчиков, кофеен и баров. Директор по развитию новых каналов продаж сети Дмитрий Петров добавил, что для участников франшизы плюсом также станет приток новых покупателей, которые придут на их точки за лотерейными билетами.

Продавцом лотерейных билетов, распространяемых «Столото», может стать юридическое лицо или ИП. А победитель лотереи сможет получить выигрыш до 15 000 рублей на банковскую карту, причем по любому билету лотерей, распространяемых «Столото», независимо от того, где этот билет был приобретен.

На данный момент приложение «Лотодилер» можно установить на мобильные устройства, работающие на ОС Android с помощью установочного файла, в дальнейшем планируется размещение приложения в AppStore и Google Play. Для всех участников франшизы «Лотодилер» по всем вопросам и предложениям будет работать Центр поддержки.

«Столото» — крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. В том числе, заработанные с продажи лотерейных билетов деньги направляются на развитие спорта и финансирование значимых объектов и мероприятий. Таким образом гослотереи вносят соразмерный вклад в улучшение жизни россиян.

Реклама. Рекламодатель АО «Технологическая Компания «Центр», ИНН 7715918994, erid: LdtCKcA3X