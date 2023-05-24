Суд признал геноцидом зверства оккупантов в Воронежской области в 1942–1943 года

Воронежский областной суд признал геноцидом преступления захватчиков во время оккупации Воронежской области в 1942–1943 годах, об этом сообщает источник 5-tv.ru из зала суда.

По словам судьи Игоря Чечи, суд постановил удовлетворить заявление прокурора Воронежской области Николая Савруна.

До этого местным судом было получено заявление прокурора региона о признании военными преступлениями, преступлениями против человечности и геноцидом народов СССР зверств, совершенных в 1942–1943 годах оккупантами на территории области. Для составления обращения были опрощены очевидцы, историки и специалисты, изучавшие вопросы, связанные с оккупацией Воронежской области немецкими фашистами.

Все зверства были совершены в отношении не менее 274 983 советских граждан — как мирных жителей, так и военнопленных красноармейцев. Суд принял заявление и было возбуждено гражданское дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как в Воронежской области призвали признать геноцидом истребление населения в ВОВ.