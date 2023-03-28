В Воронежской области призвали признать геноцидом истребление населения в ВОВ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39

Генпрокуратура обратила внимание на кровавые преступления нацистов в годы войны.

В Воронежской области призвали признать геноцидом истребление населения в ВОВ

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Прокуратура Воронежской области попросила суд признать геноцидом массовые убийства мирных жителей региона немецкими нацистами в 1942–1943 годах. О направлении заявления в инстанцию Генпрокуратура РФ сообщила в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что для составления обращения были опрощены очевидцы, историки и специалисты, изучавшие вопросы, связанные с оккупацией Воронежской области немецкими фашистами. Было установлено, что нахождение захватчиков на территории региона сопровождалось действиями насильственного характера, а также истязаниями и убийствами среди советских военнопленных и мирных граждан. Многие из них были убиты в концлагерях путем обескровливания, смертельных инъекций, расстрелов или сожжения.

«В результате погибли не менее 198 тысяч мирных советских граждан и военнопленных, почти 77 тысяч человек насильственно были угнаны с территории области в страны Западной Европы и Украину с целью последующего привлечения к принудительному труду», — написало ведомство.

Также в Генпрокуратуре сообщили о практически полном уничтожении городского коммунального фонда. Во время Великой Отечественной войны в областном центре сохранилось лишь 8% от общей площади. Фашистские захватчики нанесли Воронежской области ущерб более 11,7 триллиона рублей.

В ведомстве в заключение добавили, что обращение было передано в суд с целью защиты национальных интересов России, а также прав родственников погибших от рук немецких оккупантов. Генпрокуратура подчеркнула необходимость восстановления исторической справедливости.

Ранее 5-tv.ru писал, что ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах в Литовской ССР.

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