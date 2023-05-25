Брат подозреваемого в педофилии жителя Якутии рассказал об отношениях в семье

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 18 0

Подозреваемый в педофилии житель Якутии не общается с родным братом

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Мужчина задержанного узнал про его арест от журналистов.

Родной брат подозреваемого в педофилии жителя Якутии Аметхан Асанов рассказал, что они не общаются последние восемь лет.

Родственник фигуранта в беседе с 5-tv.ru рассказал, что ничего не слышал о деяниях своего брата. По его словам, они уже много лет не общаются. О задержании и даже о переезде мужчины в Якутию он услышал впервые.

«Я не общаюсь с ним восемь лет. Мы сильно разругались и не общаемся. Семейные обстоятельства», — поделился Аметхан.

Брат задержанного отметил, что также не слышал о проблемах с психикой у его родственника, и не знает, мог ли он ранее лечиться о каких-то проблем и предрасположенностей.

Ранее 5-tv.ru писал, что бабушка изнасилованной на стриме девочки раскрыла правду о подозреваемом.

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