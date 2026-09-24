«Панцирь-С» на страже неба. Лучшее видео из зоны СВО

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 22 0

Расчеты комплекса круглосуточно контролируют воздушное пространство и регулярно меняют позиции.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Морозов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчет «Панциря-С» отразил воздушную атаку ВСУ

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» уничтожил беспилотный летательный аппарат ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток». Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Боевые расчеты комплекса несут круглосуточное дежурство и следят за воздушной обстановкой. Их задачей является поддержка подразделений, действующих в зоне проведения специальной военной операции.

Для поражения воздушных целей «Панцирь-С» оснащен 12 зенитными ракетами. Кроме того, на комплексе установлены две двуствольные пушки калибром 30 мм. Их общий боекомплект составляет 1400 выстрелов.

Вооружение комплекса позволяет уничтожать различные средства воздушного нападения в пределах установленного диапазона работы.

Чтобы снизить вероятность обнаружения, расчеты постоянно меняют свое местоположение. После прибытия на очередную позицию военнослужащие могут оперативно перевести «Панцирь-С» из дежурного режима в боевой и приступить к отражению воздушной атаки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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