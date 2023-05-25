Видео: школьник попал в реанимацию после заезда на картинге в Петербурге

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Девятилетний мальчик врезался в отбойник почти под прямым углом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serguei Fomine; 5-tv.ru

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Теперь о жуткой истории из Петербурга, где за жизнь 9-тилетнего мальчика сейчас борются врачи. Ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии после того, как покатался на картинге.

В нашем распоряжении есть видео происшествия. На большой скорости школьник врезался в отбойник и под углом практически в 90 градусов срикошетил в другой борт. Судя по этим кадрам, ограждения не слишком-то смягчают его удар, да и конструкция самого поворота вызывает вопросы. Ответы на них сейчас ищет прокуратура.

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Видео: школьник попал в реанимацию после заезда на картинге в Петербурге

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