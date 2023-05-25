Чуть не вцепилась в лицо: собака набросилась на женщину в Петербурге

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Собака набросилась на женщину в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Стаффордширский терьер, которого держала на поводке хозяйка, напал на пострадавшую средь бела дня.

В Петербурге на входе в гипермаркет средь бела дня на женщину набросилась собака бойцовской породы. Стаффордширский терьер, которого держала на поводке хозяйка, прокусил пострадавшей руку — потом выяснилось, что это была сотрудница магазина, спешившая на работу.

Если посмотреть на эти кадры в замедленном повторе, то можно увидеть, что пес пытался вцепиться женщине еще и в лицо, но она вовремя успела увернуться.

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