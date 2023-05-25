Контактные линзы могут включить в параллельный импорт

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 9 0

Минпромторг: контактные линзы могут быть включены в параллельный импорт

Контактные линзы могут включить в параллельный импорт

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Oliver Brandt

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Если товары перестанут поставлять в Россию — страна знает, что делать.

В список товаров, входящих в параллельный импорт могут войти бренды контактных линз, которые перестали поставлять товары в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

«В случае прекращения поставок контактных линз Минпромторг России оперативно рассмотрит вопрос включения продукции прекративших поставки брендов в перечень параллельного импорта», — говорится в заявлении.

К слову, глава Минпромторга Денис Мантуров недавно заявил о намерении оптимизировать перечень брендов, входящих в параллельный импорт. В обновленном списке будут только те товары, которых не хватает.

При этом глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Шаскольский заявил о важности распространить параллельный импорт на все категории продуктов. По его словам, речь идет только о тех иностранных товарах, которые легально приобретены и их качество и безопасность подтверждены.

К слову, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что новый санкционный пакет против России подразумевает в себе ограничения на транзит товаров двойного назначения через границу РФ. Она отмечала, что запрет может распространиться на экспорт через третьи страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России стало труднее чинить иностранную бытовую технику.

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