Госдолг США превысил российский более чем в 107 раз

Государственный долг США в конце 2022 года более чем в сто раз превысил российский. Согласно подсчетам агентства РИА Новости, основанных на данных национальных финансовых министерств, по итогам прошлого года он оказался в 107 раз больше госдолга РФ.

В материале отмечается, что анализ был проведен на основе показателя совокупного прямого долга федерального правительства в период последних трех месяцев 2022 года. Удалось установить, что американская задолженность превысила общую задолженность 13 крупнейших стран-должников, которые располагаются следом в списке после США.

На конце четвертого квартала прошлого года госдолг Соединенных Штатов достиг рекордной отметки и составил 31,42 триллиона долларов. Совокупный долг следующих 13 государств-должников составил 31,4 триллиона долларов, что на 23 миллиарда меньше.

Известно, что на втором месте после США по данному показателю расположилась Япония, госдолг которой составляет 9,59 триллиона долларов. С задолженностью в 3,75 триллиона на третьем месте рейтинга должников расположился Китай.

По итогам 2022 года российский госдолг составил 294,8 миллиарда долларов, что в 33 раза меньше японского и в 13 — китайского. Известно также, что в первом квартале 2023 года госдолг РФ сократился на 15,2 миллиарда долларов (5,2%).

В то же время задолженность американского правительства выросла на 0,1%, преодолев установленный законодательством потолок. В стране продолжаются дискуссии о возможностях повышения потолка. Если ситуация не будет решена к июню 2023 года, то в США прогнозируется первый с 1979 года дефолт.

Ранее 5-tv.ru, в минфине США боятся не «дотянуть» до 15 июня из-за проблемы госдолга.