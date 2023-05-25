Минск получил оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 17 0

Шойгу: Россия передала Белоруссии ракетный комплекс «Искандер-М»

Минск получил оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Все было организовано в соответствии с международными обязательствами, подчеркивают в Минобороны РФ.

Белоруссии был передан оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета глав Минобороны в Минске.

Также была переоборудована часть самолетов Су-25, а белорусские военные прошли подготовку в российских учебных центрах.

«В условиях крайне резкого обострения угроз на западных границах России и Белоруссии принято решение об ответных мерах в военно-ядерной сфере», — заявил Шойгу.

Он добавил, что все это было организовано в соответствии с международными обязательствами и не нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

25 мая министры обороны РФ и Белоруссии подписали документы, которые будут регулировать размещение ядерного нестратегического вооружения России на белорусских территориях. О том, что Россия разместит свое ядерное оружие на территории Белоруссии, стало известно 25 марта. Хранилище должны достроить к началу июля. Владимир Путин подчеркнул, что данное решение связано также с соответствующей просьбой белорусской стороны. Кроме того, эта мера позволит сдержать западные страны от вмешательства в вооруженный конфликт на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия и Белоруссия подписали документы по содержанию ядерного оружия.

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