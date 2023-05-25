Посыпалось на голову: пламя охватило жилую многоэтажку в Австралии

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Многоэтажный жилой дом загорелся в австралийском Сиднее

Фото, видео: www.globallookpress.com / David Young; 5-tv.ru

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Местных жителей оперативно эвакуировали.

В Сиднее жители едва успели увернуться от горящих обломков, которые посыпались им на голову буквально через несколько минут после начала пожара.

Загорелся семиэтажный дом. Очень быстро стены превратились в угли и пепел и посыпались горящие обломки.

Сейчас опасный район оцепили. Есть угроза распространения огня на соседние сооружения — жителей оперативно эвакуируют.

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