«Поедем на осмотр»: якутского врача подозревают в изнасиловании 9-летней девочки

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 3 269 0

Врача из Якутии подозревают в изнасиловании 9-летней девочки

«Поедем на осмотр»: якутского врача подозревают в изнасиловании 9-летней девочки

Фото: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger

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Предполагается, что медик увез девочку в «больницу» и надругался над ней. Но так ли все однозначно в этой истории?

В Якутии врач приехал по вызову к девятилетней девочке. Сообщается, что мужчина якобы забрал ребенка в больницу «на осмотр», но вместо этого, предположительно, отвез к себе домой и изнасиловал. Как стало известно 5-tv.ru, медицинский работник уже был судим и отбывал наказание за насильственные действия.

По словам источника 5-tv.ru, бабушка девочки вызвала скорую на дом, поскольку ребенок чувствовал себя плохо. Мужчина осмотрел внучку и убедил пенсионерку в том, что девочке необходима госпитализация. Предполагается, что вместо этого работник увез несовершеннолетнюю к себе и надругался.

После случившегося доктор запретил девочке рассказывать о произошедшем, он пригрозил, что ее будет ждать наказание. В итоге о трагедии узнали родители. Подозреваемого в педофилии задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 132 Уголовного кодекса РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Прежде стало известно, что в Якутии поймали еще одного насильника, который надругался над пятилетней внучкой своей сожительницы в прямом эфире чат-рулетки. Оказалось, что на ужасающее видео наткнулся подросток, который сообщил правоохранительным органам о преступлении. Мужчину разыскивали по всей России.

Ранее 5-tv.ru писал, что вскрылось новое преступление вероятного педофила из Якутии.

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