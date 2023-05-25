Задолженность за неуплату: какие «хвосты» нашлись у Пугачевой в России

Суд в Москве зарегистрировал новое исковое обращение к знаменитости.

Российская певица Алла Пугачева задолжала 50 тысяч рублей за неуплату аренды земельного участка в Подмосковье. Мировой суд рассмотрит иск к 74-летней исполнительнице. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе столичного Тверского суда.

Уточняется, что Пугачева не уплатила аренду за участок, который расположен в районе населенного пункта Бережки. В инстанции отметили, что ответчиком по делу выступил Комитет по управлению имуществом администрации городского округа Солнечногорск.

В исковом заявлении указано, что деньги будут изъяты за саму аренду — певицу обяжут выплатить 44,8 тысячи рублей, а также к сумме добавят пени в размере 6,66 тысячи рублей. Оплаты по земельному участку Алла Борисовна не производила в период с 1 апреля 2021 года по 31 декабря 2022-го.

Ранее 5-tv.ru писал, что Барецкий заявил о покупке замка Пугачевой и раскрыл детали «сделки».