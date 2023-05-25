«Скоро все узнаете»: депутат Рады Пуртова опубликовала загадочное фото с Залужным

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 168 0

Депутат Рады Пуртова опубликовала фото с Залужным после сообщений о ранении

«Скоро все узнаете»: депутат Рады Пуртова опубликовала загадочное фото с Залужным

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine2

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По некоторым данным, военнослужащий был серьезно ранен в зоне СВО, но официальных подтверждений этому не последовало. Кому выгодно молчание?

Народный депутат Украины Анна Пуртова в своем личном блоге опубликовала фотографию с пропавшим с радаров главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Политик также оставила загадочную подпись под постом.

«Скоро все узнаете», — написала она

Когда было сделано фото и где, не уточняется. По последней информации в СМИ, Залужный исчез из медийного пространства в связи с тяжелым ранением. Стало известно, что в начале мая он получил закрытую черпно-мозговую травму, а после пережил трепанацию черепа.

Уточняется, что состояние военного усложняется наличием у него сахарного диабета. По предварительным данным, Валерий Залужный больше не сможет продолжать службу.

Ранее 5-tv.ru писал, что политолог Армен Гаспарян раскрыл правду о судьбе Залужного и прокомментировал смену курса Украины. По его словам, новость о тяжелом ранении Залужного вполне реальна, а каждый час его молчания это подтверждает.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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