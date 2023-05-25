Женатый шоумен не единожды был замечен в объятиях других женщин.

Марина Анисина читает телефонные SMS Никиты Джигурды. Об этом шоумен рассказал в пресс-центре «Национальная Служба Новостей».

«Марина Вячеславовна доверяет, но вчера или позавчера я богиню Анис застал за тем, что она просматривает мои SMSки, потому что я разрешаю. Я говорю, что я прозрачен. Она говорит, что тоже разрешает, а мне не любопытно», — поделился закулисьем своего брака Джигурда.

По признанию шоумена, Марина Анисина даже возмутилась из-за удаленных сообщений с некой особой, личность которой он не раскрыл.

«Ну я же женщина, мне любопытно», — с улыбкой на лице подметила сама фигуристка.

Более того, как рассказывает Джигурда, Анисина, которая сейчас живет со своими детьми в Турции, в Москву приехала инкогнито. 26 мая 2023 года должна состояться апелляция по делу наследства звездной пары от покойной Людмилы Браташ.

«Приехала после 12 часов, не предупреждая. Хотела застать. <…> Я естественно обалдел в хорошем смысле», — поделился шоумен.

Сама Анисина уверяет, что хотела преподнести сюрприз своему любимому мужчине. И сюрприз удался. По словам Джигурды, семейная пара провела вместе несколько бурных ночей.

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