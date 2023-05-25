Генпрокурор России Краснов встретился с египетским коллегой

В Каире состоялась встреча генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова c генеральным прокурором Арабской Республики Египет Хамадой Эль-Сави.

Приветствуя иностранного коллегу, Игорь Краснов поблагодарил его за теплый прием российской делегации и безупречную организацию визита. Глава российского надзорного ведомства с большим удовлетворением отметил, что конструктивное взаимодействие, сложившееся между прокурорскими службами двух стран, продолжает укрепляться.

«Оно в полной мере соответствует заданному лидерами России и Египта курсу многогранного стратегического партнерства», — подчеркнул глава российского ведомства.

Игорь Краснов отметил, что после подписания в прошлом году в Санкт-Петербурге программы сотрудничества уже состоялся ряд двусторонних мероприятий в Москве и Каире. Российские и египетские прокуроры обменялись опытом по вопросам противодействия киберпреступности, криминальному обороту криптовалют, защиты прав предпринимателей.

Кроме того, работники Генпрокуратуры России в рамках визита приняли участие в совместном круглом столе в Каире по актуальным проблемам международно-правового сотрудничества, включая трансграничную борьбу с информационной преступностью и отмыванием преступных доходов.

«Такие встречи приносят большую практическую пользу, — подчеркнул Игорь Краснов. — В связи с этим предлагаю наращивать подобный обмен опытом».

В июне ожидается визит египетской делегации в Москву для обсуждения лучших практик в сфере противодействия экстремизму и терроризму.

«Уверен, эта тема для России и Египта представляет особый интерес, — сказал Генеральный прокурор Российской Федерации. — Также предстоят совместные мероприятия по не менее важным вопросам, связанным с противодействием коррупции, нелегальной миграции, торговле людьми».

Игорь Краснов подчеркнул значительный потенциал реализации совместных проектов в образовательной и научной сферах и предложил заключить соглашение о сотрудничестве профильных университетов двух стран.

«Это позволит на системной основе обмениваться научными делегациями, в том числе для проведения обучающих мероприятий», — пояснил Краснов.

В заключение он поблагодарил Хамаду Эль-Сави за конструктивный подход к выстраиванию партнерства ведомств на принципах взаимного уважения и учета позиций друг друга, пожелав иностранному коллеге, его подчиненным и всему народу Египта процветания и благополучия.