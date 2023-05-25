Мощный пожар вспыхнул в доме на Никитском бульваре в Москве — видео
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Детали происшествия уточняются.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Мощный пожар вспыхнул в доме на Никитском бульваре в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, речь идет о многоэтажке, которая уже горела несколько лет назад — в результате трагедии тогда погибли люди. Первые кадры с места событий появились в социальных сетях.
По последним данным, в настоящий момент горит трехкомнатная квартира. Площадь возгорание — 60 квадратных метров. Спасатели уже работают на месте. Удалось экстренно эвакуировать семерых человек.
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