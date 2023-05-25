Мощный пожар вспыхнул в доме на Никитском бульваре в Москве — видео

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм Эксклюзив 171 0

Детали происшествия уточняются.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мощный пожар вспыхнул в доме на Никитском бульваре в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, речь идет о многоэтажке, которая уже горела несколько лет назад — в результате трагедии тогда погибли люди. Первые кадры с места событий появились в социальных сетях.

По последним данным, в настоящий момент горит трехкомнатная квартира. Площадь возгорание — 60 квадратных метров. Спасатели уже работают на месте. Удалось экстренно эвакуировать семерых человек.

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Мощный пожар вспыхнул в доме на Никитском бульваре в Москве — видео

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