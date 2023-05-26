Страшные кадры: ВСУ обстреляли детскую площадку в Горловке, ранены двое детей

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Боевики выпустили более десятка ракет и снарядов по жилому району.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

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По-настоящему тяжелые кадры приходят сегодня из донецкой Горловки. ВСУ этим вечером обрушили на город массированный огонь, били по жилому району, выпустив более десятка ракет и снарядов.

Несколько разорвались рядом с детской площадкой, серьезно ранив двоих детей. Одной девочке шесть, другой - восемь лет, их тут же отвезли в больницу. Пострадали еще пять взрослых.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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