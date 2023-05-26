В центре Краснодара произошел хлопок: что известно на данный момент

По данным местных властей, никто не пострадал.

Утром жители Краснодара слышали в центральной части города хлопок. В региональном оперативном штабе подтвердили факт ЧП.

Взрыв был слышен в районе дома на Морской улице. Там располагается здание с телекоммуникационной вышкой клиентского сервиса компании МТС. На место оперативно прибыли экстренные службы, но не зафиксировали возгорания. Пострадавших нет.

Известно, что у дома повреждена кровля и окна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к тушению крупного пожара на юго-востоке Москвы привлечена авиация.