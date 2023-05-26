В центре Краснодара произошел хлопок: что известно на данный момент

|
Полина Трегубова
Полина Трегубова 13 0

В центре Краснодара произошел хлопок

В центре Краснодара произошел хлопок: что известно на данный момент

Фото: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Читайте нас в: Дзен Новости

По данным местных властей, никто не пострадал.

Утром жители Краснодара слышали в центральной части города хлопок. В региональном оперативном штабе подтвердили факт ЧП.

Взрыв был слышен в районе дома на Морской улице. Там располагается здание с телекоммуникационной вышкой клиентского сервиса компании МТС. На место оперативно прибыли экстренные службы, но не зафиксировали возгорания. Пострадавших нет.

Известно, что у дома повреждена кровля и окна.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к тушению крупного пожара на юго-востоке Москвы привлечена авиация.

+13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
79.98
0.01 85.88
-0.32
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 29 мая по 4 и...

Последние новости

7:35
В центре Краснодара произошел хлопок: что известно на данный момент
7:23
Зеленая повестка: в Петербурге открылся Невский международный экологический конгресс
7:23
Неудача на даче: чем можно заразиться при работе в огороде
7:11
Несколько тревожных минут: в Туапсе произошло землетрясение
7:02
«Снимаю парик»: историк моды Васильев оценил вызывающие образы Киркорова
6:49
Спой, птичка! — Жители штата Небраска страдают от нашествия павлинов

Сейчас читают

Свято храните всю жизнь: сыну отдали уникальную вещь прямо у гроба Кучеренко
Экс-депутат Харькова раскрыл, кто займет пост Залужного
«Не захотела видеть»: Волочкова рассказала об отношениях с дочерью
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023