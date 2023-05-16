К тушению крупного пожара на юго-востоке Москвы привлечена авиация

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 669

На юго-востоке Москвы на Южнопортовой улице загорелся ангар

Фото, видео: 5-tv.ru

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Очевидцы сообщили, что после начала пожара были слышны хлопки.

Возгорание одноэтажного ангара на юго-востоке Москвы привело к крупному пожару, к тушению которого были привлечены вертолеты с водой. Источник с места происшествия предоставил 5-tv.ru видео.

Жители района могут наблюдать густые клубы дыма. По словам очевидцев, пожарные прибыли на место спустя час после начала пожара. К тому моменту огонь успел охватить близлежащую свалку. Также свидетели сообщили, что слышали хлопки. По предварительной информации на территории ангара могли располагаться газовые баллоны.

К ликвидации огня были привлечены не только машины пожарных служб, но и авиация. Как минимум четыре вертолета сбросили воду на горящий объект. Пожарно-спасательные подразделения продолжают проводить все необходимые мероприятия на месте.

Информации о пострадавших не поступало.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную службу в 12:33 по московскому времени. Пожар начался в промзоне на Южнопортовой улице. Там загорелось частое предприятие, специализирующееся на утилизации вторсырья. По данным МЧС, в 14:54 пожар был локализован.

Ранее 5-tv.ru писал, что на улице Адмирала Ушакова в Москве произошел пожар в крупном ТЦ.

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