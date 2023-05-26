Отказываются обслуживать: автосервисы столкнулись с наплывом контрафакта

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Автосервисы в России стали чаще сталкиваться с поддельными деталями

Фото, видео: Рогулин Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Изначальная экономия может обернуться крупными издержками.

Автосервисы в России стали все чаще сталкиваться с контрафактом. Как выяснили «Известия», в топе подделок — моторные масла, свечи зажигания и различные фильтры.

Речь в основном идет о случаях, когда владельцы машин, вместо того чтобы заказать расходники в техцентрах, покупают их на стороне. И почти всегда выбирают более дешевую продукцию, несмотря на сопутствующие риски. 

Экономия пары тысяч рублей на масле может обернуться ремонтом двигателя на 100 тысяч. И таких поломок в этом году стало заметно больше. В итоге некоторые автосервисы теперь просто отказываются обслуживать клиентов, которые приезжают со своими деталями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в российских автосервисах резко увеличились сроки ремонта.

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