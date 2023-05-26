Около 20% тела пострадавшего поражены ожогами.

Петербуржец попал в реанимацию после обычной езды на электросамокате. Мужчина катался на Васильевском острове, как вдруг «чудо-транспорт» внезапно вспыхнул. Момент с возгоранием попал на видео, кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru. На них видно, что человек едет по дороге, после чего «взрывается».

Известно, что пострадавшим оказался 45-летний гражданин. Сейчас самокатчик находится в ожоговой реанимации НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, 20% его тела поражены ожогами. Медики дали пациенту обезболивающие, он находится в медикаментозном сне.

К слову, в Кургане недавно тоже произошла трагедия с самокатом. Правда, на этот раз двухколесный не причем. Местный житель сломал 12-летней девочке позвоночник, когда та проезжала мимо на самокате. Как сообщал 5-tv.ru, подозреваемого уже задержали.