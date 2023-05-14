Житель Кургана сломал позвоночник девочке, проезжавшей мимо на самокате

В Кургане правоохранители задержали 49-летнего местного жителя, который сломал 12-летней девочке позвоночник в тот момент, когда она проезжала мимо на самокате. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по области.

Инцидент произошел вечером 5 мая. Мужчина, находясь на тротуаре, ударил рукой в область шеи проезжавшей мимо на самокате девочки. В результате ребенок упал и получил серьезную травму. Оказывать ей помощь мужчина не посчитал нужным. На подмогу пострадавшей поспели прохожие.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему из хулиганских побуждений. Сейчас следователи готовит ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу.

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