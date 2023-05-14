Житель Кургана сломал позвоночник девочке, проезжавшей мимо на самокате

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 87

Первую помощь ребенку оказали прохожие.

Житель Кургана сломал позвоночник девочке, проезжавшей мимо на самокате

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Читайте нас в: Дзен Новости

В Кургане правоохранители задержали 49-летнего местного жителя, который сломал 12-летней девочке позвоночник в тот момент, когда она проезжала мимо на самокате. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) РФ по области.

Инцидент произошел вечером 5 мая. Мужчина, находясь на тротуаре, ударил рукой в область шеи проезжавшей мимо на самокате девочки. В результате ребенок упал и получил серьезную травму. Оказывать ей помощь мужчина не посчитал нужным. На подмогу пострадавшей поспели прохожие.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнему из хулиганских побуждений. Сейчас следователи готовит ходатайство в суд о заключении мужчины под стражу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое чудо спасло пятилетнего мальчика в Петропавловске-Камчатском, которого пытался зарезать разъяренный отец.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
77.20
1.32 84.25
1.36
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:52
Теперь можно! Ольга Орлова впервые показала лицо трехмесячной дочери
1:26
Площадь пожара на заводе в Тольятти увеличилась до 20 тысяч «квадратов»
0:51
В США вскрыли план Зеленского по атакам на территории России
0:48
Житель Кургана сломал позвоночник девочке, проезжавшей мимо на самокате
0:33
Бастрыкин предложил национализировать основные отрасли экономики
0:18
Известная французская модель Тилан Блондо показала фигуру в купальнике

Сейчас читают

Берите пример: Киркоров высказался о романе 90-летнего отца с молодой
Экс-министр безопасности ДНР: ВСУ ищут игроманов для управления дронами
Грузия и ДОВСЕ: «изящные решения» Путина в праздничные дни Мая — мнение
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп