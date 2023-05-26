Прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов возобновляется в России

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 38 0

Документ можно будет получить в том числе в МФЦ.

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; Telegram / mediamvd; 5-tv.ru

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Прием заявлений о выдаче биометрических загранпаспортов возобновляется в России с 1 июня. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уточняется, что подать заявку можно через территориальный орган полиции, МФЦ иил портал госуслуг.

В феврале россиянам перестали выдавать загранпаспорта с биометрией — те, что сроком на 10 лет. В Гознаке пояснили: на подмосковном заводе «Микрон», где изготавливают чипы для документов, не справлялись с объемом заказов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Госдума приняла закон о признании российских загранпаспортов недействительными.

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