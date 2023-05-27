Новинка для бойцов СВО: модернизированные АК-12 проходят испытания

Эфирная новость 16 0

Модернизированные автоматы АК-12 проходят испытания

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Обновленный автомат запустят в серийное производство уже в этом году.

Концерн «Калашников» представил модернизированный специально под участников спецоперации свой знаменитый АК-12. Автомат отличается повышенной точностью и продуманной эргономикой, то есть более удобный и практичный, чем предшественник.

Обновленный АК-12 запустят в серию уже в этом году. На презентации — побывал Леонид Китрарь.

Модификация 2018, 2021 и, наконец 2023 года. Все это — развитие автомата Калашникова-12. Причем последняя модернизация, наверное, самая масштабная.

Например, конструкторы изменили прицельные приспособления и переводчик огня. Каким еще модификациям подвергся потомок легендарного «Калаша» — смотрите в репортаже.

+14° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
79.97
-0.01 85.92
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Новинка для бойцов СВО: модернизированные АК-12 проходят испытания
5:41
«Солнцу Москвы» слишком жарко: технический сбой произошел на колесе обозрения на ВДНХ
5:06
Битва за наследство: Дрожжину и Цивина осудили за хищение имущества семьи Баталова
4:44
Экс-госсекретарь США Киссинджер назвал истинную причину конфликта на Украине
4:20
Полиция Германии заподозрила лидера Pink Floyd Уотерса в прославлении нацизма
3:47
Вдову и дочь Александра Абдулова не узнать спустя 15 лет после смерти актера

Сейчас читают

С хлеба на квас перебивается: скромница Погребняк выживает на полтора миллиона в месяц
ВСУ ударили по «Азовстали» в Мариуполе британскими ракетами Storm Shadow
«Ежик без шкурки»: почему дочь Волочковой не хочет видеть мать на выпускном
Первый бас-гитарист The Beatles умер на 82-м году жизни

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
Какие блюда любят есть президенты разных стран
Злой и агрессивный: чем опасен цикл затмений 2023 — 2025
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023