Новинка для бойцов СВО: модернизированные АК-12 проходят испытания

Обновленный автомат запустят в серийное производство уже в этом году.

Концерн «Калашников» представил модернизированный специально под участников спецоперации свой знаменитый АК-12. Автомат отличается повышенной точностью и продуманной эргономикой, то есть более удобный и практичный, чем предшественник.

Обновленный АК-12 запустят в серию уже в этом году. На презентации — побывал Леонид Китрарь.

Модификация 2018, 2021 и, наконец 2023 года. Все это — развитие автомата Калашникова-12. Причем последняя модернизация, наверное, самая масштабная.

Например, конструкторы изменили прицельные приспособления и переводчик огня. Каким еще модификациям подвергся потомок легендарного «Калаша» — смотрите в репортаже.