Мощный взрыв самогонного аппарата повредил семь припаркованных во дворе машин

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Алексей Панков
Алексей Панков 24 0

Жильцам многоквартирного дома в Комсомольске-на-Амуре пришлось эвакуироваться на улицу.

Мощный взрыв самогонного аппарата повредил семь припаркованных во дворе машин

Фото: www.globallookpress.com / Nedal Eshtayah

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Семь машин получили повреждения при взрыве самогонного аппарата в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре. 

По данным главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, владелец взорвавшегося аппарата был доставлен в больницу с ожогами. Информация о его состоянии уточняется.

«С ожогами тела в медучреждение доставлен хозяин квартиры, мужчина 1977 года рождения. От выбитых стекол пострадали семь автомобилей во дворе», — сообщили в ведомстве.

Взрыв не привел к пожару в доме. При этом владельцы квартир этажах самостоятельно эвакуировались на улицу до прибытия пожарных. По факту происшествия проводится проверка, отметили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате пожара в административном здании, которое расположено в Красносельском районе Москвы, пострадал один человек.

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