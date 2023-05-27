Мощный взрыв самогонного аппарата повредил семь припаркованных во дворе машин

Семь машин получили повреждения при взрыве самогонного аппарата в жилом доме в Комсомольске-на-Амуре.

По данным главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, владелец взорвавшегося аппарата был доставлен в больницу с ожогами. Информация о его состоянии уточняется.

«С ожогами тела в медучреждение доставлен хозяин квартиры, мужчина 1977 года рождения. От выбитых стекол пострадали семь автомобилей во дворе», — сообщили в ведомстве.

Взрыв не привел к пожару в доме. При этом владельцы квартир этажах самостоятельно эвакуировались на улицу до прибытия пожарных. По факту происшествия проводится проверка, отметили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате пожара в административном здании, которое расположено в Красносельском районе Москвы, пострадал один человек.