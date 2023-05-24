Один человек пострадал при пожаре в здании театра Et Cetera в Москве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 45 0

Уточняется, что пострадавший мог надышаться угарным газом. После инцидента он был передан под присмотр медиков.

Один человек пострадал при пожаре в здании театра Et Cetera в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В результате пожара в административном здании, которое расположено в Красносельском районе Москвы, пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

Городское новостное агентство «Москва» со ссылкой на источник пишет, что пострадавший был госпитализирован. За его состоянием наблюдают медики.

Уточняется, что во время ликвидации возгорания пострадал сотрудник МЧС. Согласно предварительным данным он отравился угарным газом в результате выполняемой работы.

Утром 24 мая стало известно о возгорании в семиэтажном здании. По адресу, на корой были вызваны специальные службы, располагается театр Et Сetera. Очаг возгорания был обнаружен в подсобном помещении, его площадь составляла пять квадратных метров. Все находящиеся в помещениях люди покинули их самостоятельно до приезда МЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что три человека погибли в результате взрыва понтонного ящика в Ленобласти.

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