ФСБ: с февраля 2022 года Украина более двух тысяч раз обстреляла территорию РФ

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Алексей Панков
Алексей Панков 24 0

Киевский режим для этого использовал и беспилотники.

ФСБ: с февраля 2022 года Украина более двух тысяч раз обстреляла территорию РФ

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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С февраля 2022 года Украина более двух тысяч раз обстреляла объекты военной, пограничной, транспортной и энергетической инфраструктуры в приграничных регионах России. Об этом в интервью ТАСС заявил руководитель Погранслужбы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

Он подчеркнул, что обстрел велся, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, выявлялись и пресекались попытки проникновения на территорию страны украинских ДРГ.

«Увеличилось количество обстрелов с территории Украины <…>, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. <…> Выявлялись и пресекались попытки проникнуть в Россию членов украинских националистических и экстремистских организаций и их сторонников, используемых спецслужбами и организациями Украины для ведения разведывательной и иной деятельности», — заявил Кулишов.

Руководитель Погранслужбы ФСБ РФ сообщил, что президент РФ поручил нарастить оперативный, боевой и технические потенциалы пограничных органов. Кроме того, были приняты дополнительные меры по инженерно-техническому прикрытию государственной границы, вроде создания системы оборонительных фортификационных сооружений.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы сорвали попытку прорыва ДРГ через линию фронта, Также армия РФ нанесла ракетные удары на лисичанском направлении по пункту временной дислокации боевиков.

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